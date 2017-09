De hele wereld heeft het over de foto’s die Brooklyn Beckham laat zien aan de buitenwereld.

Hij plaatst op Instagram een foto van een heleboel kleine plaatjes van een fotoshoot. Er is te zien hoe hij op sommige kiekjes een pistool vasthoudt.

Waarom

Zo houdt de 18-jarige jongen het pistool tegen zijn borst en richt hij het op de camera. Zijn fans reageren niet al te positief. Ze vinden het eigenlijk niet kunnen. Zo schrijft iemand: “Niet cool, Brooklyn. Denk je echt dat het in een wereld voor schietpartijen en terroristische aanslagen een goed idee is dat iemand in jouw positie gaat poseren met een pistool. Heel onnodig”. Velen vinden dat hij een voorbeeldfunctie heeft voor veel jonge kinderen en dat hij daarom beter kan opletten met wat hij uitstraalt naar de buitenwereld.

Iedereen heeft er een

Fotograaf Damon Baker vindt het nogal onzin dat er een punt van wordt gemaakt. Immers, in Amerika is het bezitten van wapens legaal. “Wapens zitten in elke Hollywoodfilm, zijn te vinden op straat en in de eindeloze oorlogen die onze overheden aanzetten”, heeft hij als weerwoord op alle ophef.

Toch krijgt zijn bericht al meer dan 463 duizend likes.

@damon_baker Een bericht gedeeld door bb (@brooklynbeckham) op 31 Aug 2017 om 5:48 PDT

Bron: AD. Beeld: ANP