Kritiek op zoon van Martijn Krabbé die bij RTL Late Night aan tafel zit en dít doet

Bickel Krabbé, de zoon van presentator Martijn Krabbé, heeft voor wat ophef op social media gezorgd.

De jongen zat namelijk naast zijn vader aan tafel bij RTL Late Night. Hij dronk een biertje. Maar juist dat konden veel kijkers niet waarderen.

Doe maar niet hier

Want de knul zou pas 17 jaar oud zijn – en dus is dan bier drinken illegaal. De twee zaten aan tafel om te praten over hun gezamenlijke liefde voor muziek. ‘Bickel Krabbé, 17 jaar live op tv met een lekker glas bier voor zich. Kibbelen met z’n pa. Fijn voorbeeld van hoe het niet moet’, zo reageert iemand. Ook vinden velen het onverantwoord, ongeacht zijn leeftijd, om dit op televisie te doen. Hij zou namelijk het biertje erg snel hebben opgedronken.

https://t.co/dV3fxX1Ll4 Ja dat kan dus echt niet… je kind Bickel noemen — Xander Nijhof (@xandernijhof) 14 april 2018

Toch nemen ook mensen het voor de jongen op. Zij zeggen juist weer dat hij al wél 18 jaar is, dus dat het gewoon kan. En anderen reageren weer met: “Niet zo schijnheilig doen allemaal, alsof we zelf niet eens een biertje drinken”. Martijn heeft met zijn ex Amanda vier kinderen: dochters Michelle en Jasmijn en zoons Bickel en Achilles. Bickel doet momenteel toelatingsexamen voor het conservatorium.

Bron: AD. Beeld: Twitter