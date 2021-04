Kijkers ergeren zich massaal aan kritisch koppel in ‘Bed & breakfast’

Waar ‘Bed & breakfast’ normaal gesproken een programma is waarbij je je lekker kunt ontspannen, was dat voor veel kijkers vrijdagavond wel anders. De kritische Gerrie en Dennis hadden namelijk zóveel aan te merken op de B&B’s van de andere kandidaten, dat veel kijkers zich groen en geel aan het ergeren waren.

Op Twitter ging het dan ook aardig los over de ‘azijnzeikerds’ in ‘Bed & breakfast’.

Zelfverzekerd koppel

Dennis en Gerrie uit Delfzijl hadden de eer om eerst alle kandidaten in hun eigen B&B te ontvangen. De mannen waren érg zelfverzekerd over hun eigen accommodatie en gingen er ook vanuit dat ze geen kritiek zouden krijgen. “Als ze wel wat hebben, dan moeten ze wel een heel goede onderbouwing hebben. Want eigenlijk alles hier is perfect.” Dennis en Gerrie kregen uiteindelijk de nodige complimenten over hun accommodatie en waren dan ook erg tevreden. Toen ze op bezoek gingen in de B&B’s van de andere deelnemers, namelijk die van Renate en Gerti en Gerard en Riki, bleek dat de mannen wel érg kritisch waren. Ze hadden namelijk van alles op te merken aan de B&B’s en er kon eigenlijk geen positief woord vanaf.