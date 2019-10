In deze jurk viert kroonprinses Elisabeth van België haar 18e verjaardag

Vandaag viert kroonprinses Elisabeth van België haar 18e verjaardag. Dit werd groots gevierd met een plechtigheid in het Koninklijk Paleis in Brussel. Voor de gelegenheid droeg de kroonprinses een jurk waar maar liefst 30 uur aan is gewerkt.

Het gaat om een wit manteljurkje gemaakt door het Belgische modehuis Natan. De jurk is gemaakt van ecru ‘crêpe de laine’, crepe van wol. Het is niet zomaar een jurkje uit de collectie van Natan. Het werd speciaal voor Elisabeth ontworpen. Hierbij ging het modehuis een samenwerking aan met ontwerper Edouard Vermeulen. Pieterjan Van Biesen van Natan vertelt dat er nog tot gisteravond aan de jurk gewerkt werd. In totaal zitten er zo’n 30 werkuren in de jurk.

Koninklijke klussen

Koningin Mathilde koos er ook voor om op de verjaardag van haar dochter een jurk van Natan te dragen. Voor het modehuis is dit lang niet de eerste koninklijke klus. Ook onze koningin Máxima is groot fan van Natan.

Eigen smaak

Volgens expert van het Belgische koningshuis Jelka Van Duyse heeft Elisabeth wel degelijk inspraak gehad bij het ontwerp van de jurk: “Prinses Elisabeth weet goed wat ze wil op het vlak van mode en laat zich niet zomaar iets opdringen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit witte kleedje exact is wat zij wilde.”

