Vervelend nieuws rondom de gezondheid van Noorse kroonprinses Mette-Marit

De Noorse kroonprinses Mette-Marit (45) heeft vervelend nieuws te horen gekregen. Ze blijkt ziek te zijn.

Bij de royal is longfibrose vastgesteld; een chronische aandoening waarbij het longweefsel minder goed functioneert. De longen nemen minder goed zuurstof op.

Rust inplannen

Erg vervelend voor Mette-Marit, want hierdoor is ze erg kortademig en snel moe. Heel droevig is ook het feit dat het niet te genezen is: medicijnen zorgen er alleen voor dat het niet erger wordt. Ze heeft zelf gereageerd op het nare nieuws: “De aandoening betekent dat mijn werkcapaciteit zal variëren. De kroonprins en ik kiezen ervoor om het nu bekend te maken, omdat het in de toekomst noodzakelijk zal zijn om perioden van rust in te plannen, zonder officieel programma. Dit zal nodig zijn tijdens de behandeling en wanneer de ziekte actiever is.”

Vroeg ontdekt

Ze wordt inmiddels al jaren behandeld aan haar longen en dit zal ook in de toekomst nodig zijn. Omdat de ziekte in een vroeg stadium is vastgesteld, zijn haar artsen ‘redelijk positief’. “Ik ben toch blij dat het vroeg ontdekt is. Ik richt me in eerste instantie op zoveel mogelijk werken en deelnemen aan het officiële programma. Maar het is duidelijk dat er perioden zullen zijn waarin ik het kalmer aan moet doen.”

Bron: Beau Monde. Beeld: ANP