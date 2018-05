Opvallend: dé kus van Meghan en Harry duurde maar zó kort

Het was het meest romantische moment van vandaag, waar miljoenen mensen getuigen van zijn. Dé kus van Harry en Meghan, die elkaar vanaf nu ‘man en vrouw’ mogen noemen.

Maar de kus was een verrassend korte kus. Het duurde namelijk minder dan 2 seconden.

Nog meer te doen vandaag

In vergelijking tot onze koning en koningin is dat best een snelle pakkerd. Toen Willem-Alexander en Máxima trouwden kusten zij ruim 5 seconden.

Maar de dag is nog niet over, dus er zal ongetwijfeld nog meer tijd zijn voor een extra kus. Vanavond is het feest in het Frogmore House, op ongeveer 1,5 kilometer afstand van Windsor Castle. Deze fuif heeft prins Charles op zich genomen hij heeft alles geregeld.

En het is nog niet bevestigd, maar als het goed is komt het kersverse bruidspaar binnenkort een bezoek brengen aan Nederland. Er zouden besprekingen zijn tussen Nederland en Kensington Palace over het bezoek. Nou, dat zou zeker een feestje voor ons als Hollanders betekenen. Want dit knappe koppel willen we natuurlijk graag zélf in het echt zien.





Bron: NOS. Beeld: ANP