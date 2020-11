Slecht nieuws voor de liefhebbers van Chateau Meiland. Na vanavond word je niet meer opgeschrikt door het gegil van Martien, hoor je niet meer de wijnen, wijnen, wijnen-uitspraak en kun je zelfs niet meer genieten van Erica’s hysterische autoritten waarbij ze steevast minstens 10 kilometer per uur te hard rijdt. De laatste aflevering van het seizoen staat namelijk op het programma.

Vanaf maandag moet je dus een andere manier vinden om de tijd tussen 20.30 uur en 21.30 uur te vullen, want Martien en zijn familie zijn voorlopig even van de buis.

Laatste aflevering van Chateau Meiland

Met maar liefst twee afleveringen per week is de tijd én het seizoen inmiddels voorbij gevlogen. Dat betekent dat de wijn in de koelkast kan blijven, want voorlopig is er van wijnen even geen sprake meer. Maar er is ook goed nieuws voor fans van het eerste uur.