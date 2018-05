Kijkers lyrisch over laatste aflevering 'Dream School'

Het tweede seizoen van Dream School zit erop. Kijkers zijn laaiend enthousiast over de positieve ontwikkelingen die de schoolverlaters in de afgelopen periode doormaakten.

In het programma werden de probleemjongeren begeleid door bekende Nederlanders die ze stimuleerden iets van hun leven te maken. Onder begeleiding van kickbokser Lucia Rijker en rector Eric van ’t Zelfde werd met man en macht geprobeerd om de jongeren op de goede weg te brengen, de ene keer succesvoller dan de andere.

Evaluatie

In de laatste aflevering probeerden Lucia en Eric nog één keer tot een aantal leerlingen door te dringen. Eva Jinek, Lodewijk Hoekstra en Leo Blokhuis gaven nog een laatste les en er werd een clip opgenomen. De afscheidsborrel leverde de nodige stress op en uiteraard was er ook een evaluatie: hoe gaat het nu, vijf maanden na Dream School? Wil je de aflevering terugkijken? Dat kan hier.

Op Twitter laten kijkers weten hoe goed ze het programma vinden:

Nu #dreamschool ten einde is gekomen, hoop ik dat wij volwassenen iets dichter bij het begrijpen van jongeren zijn gekomen. Jongeren die ergens in hun jeugd een klap hebben geïncasseerd en nog steeds pijn moeten doorstaan.

#dreamschool Check even hoe open de blik van Tahir is geworden in vergelijking met de eerste aflevering. #mooi

