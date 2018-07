Vrouw legt laatste momenten met haar ernstige zieke hond vast voordat ze haar laat inslapen

Het is niet voor niets dat honden vaak ‘de beste vrienden van mensen’ worden genoemd. Want wat moesten we zonder die trouwe viervoeters aan onze zijden.

Het moeilijke is alleen: je weet dat er een dag komt dat je afscheid moet nemen van je trouwe kameraad. En dat doet pijn.

Voor altijd in mijn hart

En wanneer die onvermijdelijke dag komt, kun je niets anders dan je lieve maatje knuffelen, kussen en aaien. Op social media gaan foto’s rond die een verdrietig baasje heeft gemaakt. Ze heeft de laatste momenten met haar hond vastgelegd op beeld. Want ze wilde één ding regelen voor haar maatje: haar hond zou een fantastische laatste dag krijgen. En daarom doen ze allemaal leuke dingen. Samen.

‘Dag, knappe vriendin’

Maar dan komt het moment waarvan je als dierenvriend weet dat het komt, maar toch hoopt dat het nooit komt. Nog één keer spelen. Nog één keer een ritje in de auto. Ze knuffelt haar vriendin nog héél goed voordat ze haar moet laten inslapen. En daar krijgen we tranen in onze ogen van.











