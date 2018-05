Laatste week 'RTL Late Night' wordt één grote verrassing voor Humberto Tan

Eind februari maakte Humberto Tan in zijn programma ‘RTL Late Night’ bekend dat hij zou stoppen als presentator van de latenightshow. Over twee weken is het zover, en als we Humberto mogen geloven staan er nog een paar bijzondere uitzendingen op het programma.

Humberto vertelt in De Coen & Sander Show op Radio 538 uitgebreid over zijn vertrek én zijn nieuwe plannen.

Vertrouwen

Hoewel RTL Late Night al een tijdje in zwaar weer zat, was het voor kijkers toch een verrassing dat de presentator zou vertrekken. Emotioneel zei hij: “Met pijn in het hart neem ik afscheid van een programma dat mij veel heeft gebracht. Ik kijk met trots terug en vol vertrouwen vooruit.”

En dat vertrouwen bleek niet voor niets. Onlangs werd bekend dat Humberto de komende drie jaar bij RTL blijft, waar hij onder andere de talentenjacht Holland’s Got Talent gaan presenteren. Ook gaat hij samen met de zender nieuwe programma’s ontwikkelen op het gebied van info- en entertainment.

Compliment

In het programma van Coen en Sander komt alles aan bod. Op de vraag hoe het voelt om nog twee weken RTL Late Night te presenteren, antwoordt hij: “Als je kijkt wat ik sinds die tijd nog gedaan heb, welke mensen ik heb gesproken: geweldig. Ik word daar heel blij van. Ja, er kijken 350.000, 400.000 mensen naar, maar ik word er wel heel blij van.”

Volgens Coen verdient Humberto een compliment. Er kijken inderdaad steeds minder mensen naar RTL Late Night, maar het blijven goede uitzendingen. En dat terwijl hij nogal wat over zich heen krijgt. Humberto: “Ja, maar dat gebeurde ook toen het goed ging, dat is niet veranderd. Het is zo makkelijk om kritiek te hebben.”

Verras me maar

Ondanks de kritiek zegt Humberto uit te kijken naar de afleveringen die nog komen gaan. “Ik heb tegen de redactie gezegd: verras me maar. De laatste week zit ik aan tafel en weet ik niet wat er gebeurt. Helemaal niets, nul. Ik kom een kwartier voordat de uitzending begint binnen, ga zitten en dan zie ik wie er zijn. Ik mag ook niks zien, niks weten. Ik weet niet of er artiesten zijn, wie de gasten zijn.”

Na de uitzending van 8 juni zit zijn taak als presentator van RTL Late Night erop. Of hij het ziet als een bevrijding, vraagt Sander. Humberto: Ik ga eerst lekker op vakantie.” En wat betreft het ‘gezeik’: “Ik denk heel eerlijk gezegd dat dat nooit zal stoppen. Het is onderdeel van het geheel. Je krijgt complimenten, je krijgt kritiek, dat verandert niet. Ik doe mijn best en succes is een bonus. Als ik een succesvol programma maak, ben ik extra blij. Het gaat er uiteindelijk om dat je plezier hebt, dat je nieuwsgierig bent naar die dag. Ik ben wel benieuwd hoe het gaat zijn om niet meer dagelijks een uitzending te hebben, dat is natuurlijk de afgelopen vijf jaar wel zo geweest. En nu komt er opeens weer tijd en lucht.”

RTL Late Night zelf stopt overigens niet. Onlangs werd bekend dat Twan Huys het stokje overneemt van Humberto Tan.

Bron: De Coen & Sander Show. Beeld: ANP