Kijkers over laatste aflevering van ‘Zomerpromenade’: veruit de beste van het seizoen

Kijkers laten via Twitter weten dat ze de laatste aflevering van Zomerpromenade veruit de beste van het seizoen vonden. Onder meer Angela de Jong kwam voorbij in de laatste uitzending.

In het satirische programma Zomerpromenade neemt Diederik Ebbinge samen met Henry van Loon, Eva Crutzen en Ton Kas de actualiteit en andere talkshows op de hak. In deze aflevering kroop Eva Crutzen in de huid van Angela de Jong en dat leverde hilarische televisie op.