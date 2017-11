Waarom iedereen moet lachen om de hot dog-reclame van Ikea

Als je een broodje met worst voor maar 50 cent verkoopt, dan is dat natuurlijk iets om trots op te zijn.

Dat zijn ze ook bij Ikea. En dus laten ze hun ‘beef hot dog’ zien op een groot reclamebord. Maar wat er op dat bord staat geschreven, zorgt voor wat rumoer online.

Logisch

Op het metersgrote bord staat namelijk: ‘Vlees Hot Dog voor 50 cent’. Tot dusver niets geks aan de hand. Maar rechtsonder in staat in vrij grote letters geschreven: ‘*dit is niet de ware grootte’. Tja, dat is natuurlijk voer voor grappen. Zo reageert iemand op Twitter met: “Goh, ik wilde altijd al een hot dog van 6 meter lang”.

Bron & Beeld: Twitter