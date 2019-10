Zo reageren kijkers op eerste aflevering 'Ladies night' van Merel Westrik

Ladies night, de talkshow van Merel Westrik, ging woensdagavond dan eindelijk van start. Een spannende avond voor de voormalig RTL Nieuws-presentatrice.

Maar de eerste aflevering werd positief ontvangen door de kijker thuis, blijkt uit het aantal enthousiaste berichten op Twitter. Woensdagavond keken er 378.000 mensen naar de eerste aflevering van het nieuwe Net 5-programma.

Eerste aflevering

In de uitzending van Ladies night neemt Merel Westrik het nieuws van de dag door met vaste gasten Linda de Mol, Fidan Ekiz en Stella Bergsma. Ook ontvangt ze meerdere bekende gasten in de aflevering, waaronder Youtuber en voormalig Wie is de Mol?-kandidaat Nikkie de Jager.

Goeie start

Tijdens De wereld draait door liet de Linda de Mol eerder weten de vlag uit te hangen bij 300.000 kijkers. “We hebben van tevoren een beetje gekeken: wat doet een programma normaal op dat tijdstip? Nou, iets van 250.000 kijkers, op een goede avond 300.000 tot 350.000”, vertelde ze aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. “Mensen moeten het vinden. Het is een kleine zender.”

Lovende berichten

Aan de stortvloed van lovende berichten op Twitter te zien, hadden mensen geen moeite met het vinden van de zender. Want niet alleen krijgt Merel veel complimentjes over haar alerte manier van interviewen, ook wordt er vol lof gesproken over het format van Ladies night zelf.

Vind dat #LadiesNight ijzersterk van start gaat. Perfecte programma voor @EinsteinBarbie. @fidanekiz en @MerelWestrik helemaal in hun element. En het beste nieuws voor Net5: zonder sterspeler Linda de Mol zou het minstens zo plezierig zijn om te kijken — Rob Goossens (@GoosR) October 16, 2019

Super gaaf gedaan #ladiesnight en nu gewoon handhaven dit plekje op de woensdagavond! #net5 https://t.co/WsBBkSM4OJ — Annefloor van Ee – Samsom (@annefloors) October 17, 2019

Ik vind het nu al helemaal leuk! #Ladiesnight — Suzanne Mensen (@Suuz_) October 16, 2019

Raoul Heertje

Raoul Heertje, die de aflevering afsloot met een stukje cabaret, viel minder in de smaak. De comedian bekend uit Dit was het nieuws was volgens sommige kijkers een vreemde eend in de bijt. Er wordt zelfs geadviseerd om hem uit het programma te schrijven.

#ladiesnight beviel me wel. Raoul vreemde eend in de bijt. — mieke van zundert (@miekevanzundert) October 16, 2019

Merel helemaal leuk, blij dat je niet echt met kippen en roze kippenhokken aan de slag moest, maar laat Raoul voortaan maar thuis. (Of iig ff wat korter/meer to the point) #ladiesnight — Bianca von D (@BiancDus) October 16, 2019

Top dames, ga zo door, maar geen Raoul Heertje meer aub, doet af aan wat jullie hebben neergezet. #ladiesnight — Martina (@dotje53) October 17, 2019

Je kunt Ladies night hier terugkijken.

Bron: Twitter, Televizier.