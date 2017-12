Baasje waarschuwt: hond Laika doof na afgestoken vuurwerkbom

Toen Wendy Heij stond te babbelen met haar buurman, na een blokje om te zijn geweest met haar hond Laika, werd er plots een vuurwerkbom naast hen afgestoken. Dat was niet alleen een grote schrik voor Wendy, maar ook voor Laika.

In eerste instantie merkte Wendy niks aan haar hond. Pas toen ze thuiskwam werd de boel merkwaardig.

Geen reactie

“Ze reageerde niet toen ik haar riep voor een snoepje, pas toen ze mij zag kwam ze naar me toe”, vertelt de eigenares. Ze belt direct de dierenarts, maar deze kan niets voor Laika doen. Er is een kleine kans dat het gehoor herstelt, maar dat is nog 3 weken afwachten.

De dader

“Ik zag een groepje van ongeveer 9 jongens een huis bekogelen met sneeuwballen. Vervolgens riep één van de jongens dat de bewoner eraan kwam en uit het niets lag er toen een vuurwerkbom naast mijn hond. Ik schrok me kapot”, vertelt Wendy. De jongens beweren dat de vuurwerkbom vanuit het dakraam van het huis kwam, maar de bewoner ontkent dit. Ze heeft dus tot op heden geen idee wie de dader is.

Beschermen

Dierenarts Robbert van Leeuwen geeft bij Omroep West aan dat het natuurlijk ontzettend moeilijk het is om je hond tegen zulke omstandigheden te beschermen: “Mijn grootste tip is dan toch om vooral goed uit te kijken wanneer je met je hond buiten loopt.”

Wendy probeert momenteel via Facebook mensen te waarschuwen om uit te kijken met honden en vuurwerk.

Bron: omroepwest.nl. Beeld: iStock