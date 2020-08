Kijkers verbaasd over laksheid coronamaatregelen in ‘Crisis in de tent’

Talloze horecagelegenheden zijn financieel keihard geraakt door de coronacrisis. In Crisis in de tent helpen Herman den Blijker en Annemarie van Gaal ondernemers er weer boven op te komen. Nobel streven, alleen de uitwerking schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat.

De coronamaatregelen werden namelijk door veel mensen aan de laars gelapt.

Amsterdamse kroeg

In het programma gaan Herman en Annemarie op pad om horecaondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis te helpen. In de eerste aflevering van het seizoen werden de hulptroepen ingeroepen door Walter van Dongen en Stephanie van Graas. Samen runnen zij de Amsterdamse kroeg Myrabelle. Sinds er geen toeristen meer in de stad zijn, heeft hun omzet een dieptepunt bereikt. Ze kunnen de rekeningen nauwelijks nog betalen en zullen hun huis kwijtraken als de zaak failliet gaat. Om te voorkomen dat zij straks met hun jonge kinderen op straat staan, komen Herman en Annemarie langs als redders in nood.