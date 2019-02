'Diereneigenaren moeten het weten als hun dier dood is gevonden'

Briefjes op lantarenpalen, bij de supermarkt en in lokale Facebookgroepen: als je huisdier zoek is, doe je alles om je trouwe beestje terug te vinden. Maar soms is je huisdier – zonder dat je het weet – overleden en al lang ergens begraven. Daarom pleit Rieke Oosterveld (37) uit Vianen voor een landelijk meldpunt voor dood gevonden dieren.

Petitie

Rieke is een petitie gestart en wil dat diereneigenaren verplicht op de hoogte worden gesteld als hun huisdier ergens dood is aangetroffen. Het komt volgens haar vaak voor dat mensen blijven zoeken en hopen hun hond of kat terug te vinden, terwijl in sommige gevallen het dier wordt begraven of gecremeerd zonder dat de chip wordt uitgelezen.

“Waarom wordt er niet meer moeite gedaan om de eigenaren te vinden?” vraagt Rieke zich hardop af in een telefoongesprek met Libelle. Ze snapt het zelf ook niet goed. “Je denkt dat als je dier is gechipt, je het vanzelf hoort als er iets aan de hand is. Maar dat is niet zo. Bij Rijkswaterstaat ruimen ze vaak overreden huisdieren op, maar dan vinden medewerkers het soms toch te moeilijk of te veel tijd kosten om de eigenaren op te sporen.”

Angst en hoop

Inmiddels staat de teller van de petitie op ruim 13.000 handtekeningen. Het doel is 40.000. Dan zal de Partij voor de Dieren het plan om het melden van gevonden dode dieren verplicht te stellen, indienen in de Tweede Kamer. Rieke is ervan overtuigd dat dat gaat lukken. “We zijn er nog niet, maar het gaat gelukkig ineens heel hard met de handtekeningen”.

Zelf kent Rieke de angst en zorgen die komen kijken als je huisdier ineens is verdwenen. “Ik was net verhuisd naar Vianen toen ik besloot nog een keertje terug te gaan naar mijn oude buurt in Utrecht en daar mijn hond Piet uit te laten. Hij schrok ergens van en weg was ‘ie. Het was in de buurt van de snelweg, dus ik maakte me vreselijke zorgen. Gelukkig heb ik mijn hond teruggevonden, maar andere mensen hebben helaas minder geluk.”

Beeld: iStock