Déze (heftige) maatregelen nemen andere landen tegen het coronavirus 

Een inreisverbod, grenzen sluiten of evenementen cancelen: ieder land heeft zijn eigen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Van Amerika tot en met Zwitserland en van milde tot heel heftige maatregelen: we zetten alles voor je op een rijtje. Wel zo handig om te weten ook bij het boeken van een vakantie.

De Verenigde Staten heeft een heel heftige maatregel genomen vanwege de corona-uitbraak.

Amerika voert namelijk een inreisverbod in voor 26 Europese landen , inclusief Nederland. De noodmaatregel gaat vrijdag middernacht om 04.59 uur Nederlandse tijd in en is bedoeld om de uitbraak van het coronavirus in de VS te beperken. President Trump laat weten dat dit verbod 30 dagen van kracht blijft. De maatregel stopt alleen mensen, geen goederen. Wel zijn er een aantal uitzonderingen op het reisverbod. Zo mogen Europeanen die directe familie hebben in de VS wel gewoon reizen. Amerikaanse burgers mogen ook gewoon terug naar de VS vliegen, maar alleen als ze eerst worden gescreend op het virus.

Italië

In Europa is Italië tot nu toe het hardst getroffen door de corona-uitbraak. Het land telt de meeste besmettingen, waardoor het serieuze maatregelen heeft genomen. De Italiaanse regering heeft besloten alle winkels in het land 2 weken lang te sluiten. Alleen supermarkten, apotheken en drogisterijen blijven open. Ook zijn scholen gesloten, musea dicht en alle publieke evenementen afgelast en is er een reisverbod voor heel het land. Italianen mogen in eigen land tijdelijk niet zonder noodzakelijke redenen op reis gaan. Kortom: het is doodstil op de straten.

Denemarken

In Denemarken worden alle grote evenementen stilgelegd, heeft de regering besloten. Daarnaast blokkeert het land al het luchtverkeer uit de ‘zwaarst getroffen landen’, zoals China en Italië, en zijn de scholen gesloten.

België

Voorlopig heeft de Belgische overheid alleen opgeroepen om alle indoor-evenementen waar meer dan duizend mensen op afkomen te cancelen. Deze maatregel duurt sowieso tot 31 maart. Ook worden grote concerten in de Lotto ArenA en het Sportpaleis in Antwerpen afgelast.

Frankrijk

In verschillende regio’s in Frankrijk worden bijeenkomsten en evenementen afgelast en zijn de scholen dicht. Daarnaast beperkt het Louvre in Parijs zijn bezoekersaantal en worden voetbalwedstrijden zonder publiek gespeeld.

Oostenrijk

Oostenrijk heeft dinsdag uit angst voor het virus de grens met Italië vrijwel gesloten en alle Oostenrijkers in Italië naar huis gehaald. Alleen mensen uit Italië die met een doktersverklaring kunnen laten zien dat ze gezond zijn, worden in het land toegelaten. Ook vluchten en treinen uit Italië worden geweerd. Een doorreis mag wel als er geen tussenstop op Oostenrijkse bodem is. Verder worden vanaf deze week geen lessen meer gegeven aan universiteiten en hogescholen. Deze lessen worden nu online gegeven. En het land heeft evenementen, die in de buitenlucht plaatsvinden en waar meer dan 500 mensen op af komen, verboden.

Spanje

In diverse Spaanse regio’s zijn momenteel scholen gesloten. Ook zijn vluchten van en naar Italië geschrapt en raadt de overheid mensen aan zoveel mogelijk thuis te werken. Voetbalwedstrijden worden voorlopig zonder publiek gespeeld.

Polen

Universiteiten, musea en bioscopen gaan volgens de Poolse premier Mateusz Morawiecki tijdelijk op slot. Ook zullen alle scholen vanaf maandag twee weken sluiten en zijn alle grote evenementen in Polen gecanceld. Verder heeft het land een negatief reisadvies afgekondigd voor Italië.

Zwitserland

Zwitserland heeft 9 kleine grensovergangen met Italië gesloten vanwege het coronavirus. Het verkeer kan nu alleen nog over grote wegen de grens oversteken. Daarnaast worden alle bijeenkomsten met meer dan 1000 toeschouwers, zoals concerten, grote feesten en sportwedstrijden, stilgelegd. De overheid adviseert forenzen met klem om niet in de spits te reizen.

Slovenië

In eerste instantie zou Slovenië de grens met Italië sluiten, maar dit gaat niet door. Wel gaan er grensovergangen dicht en verbiedt de overheid grote bijeenkomsten waar meer dan 1000 mensen komen.

Griekenland

Griekenland heeft een landelijke sluiting van scholen en universiteiten aangekondigd. Bovendien adviseert de regering elke inwoner van het land om thuis te blijven bij griepverschijnselen. Sportevenementen zijn de komende 2 weken verboden en schoolreisjes zijn afgelast. Scholen in gebieden waar veel besmettingen voorkomen, hebben hun deuren al gesloten.

Roemenië

Net als veel andere landen, cancelt ook Roemenië grote evenementen waar veel mensen naartoe komen. Bovendien blijven alle scholen in het land blijven tot zeker 22 maart dicht. Volgens de regering kunnen deze maatregelen nog worden verlengd tot 21 april.

Kroatië

Alle reizigers die uit landen komen waar veel besmettingen zijn (bijvoorbeeld Italië en China) en Kroatië in willen, moeten van de regering uit voorzorg 2 weken in quarantaine. Verder zijn verschillende grote evenementen afgelast en raadt de minister van gezondheid iedereen met griepverschijnselen aan om binnen te blijven.

Bron: NOS, RTL Nieuws. Beeld: iStock