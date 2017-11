Zo ziet Lange Frans eruit mét haar

Lange Frans vond dat het tijd werd voor iets anders en onderging daarom in augustus een metamorfose. Een paar maanden later is het moment daar en deelt Frans hoe hij er nu uitziet.

Frans kreeg in augustus namelijk een haartransplantatie. We kennen de rapper natuurlijk alleen maar zonder haar, maar dat is helemaal veranderd. Een paar maanden later laat Frans het resultaat zien met een foto van zijn nieuwe haar:

Een bericht gedeeld door Lange Frans (@francolargo) op 4 Nov 2016 om 9:04 PDT

Zometeen live @koffietijd.5uurlive met Willeke Alberti Een bericht gedeeld door Lange Frans (@francolargo) op 22 Nov 2017 om 12:53 PST

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.