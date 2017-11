In 1932 gingen John (106) en Annie (100) op hun eerste date. Hij reed vaak rond in zijn Ford Roadster toen hij verliefd werd op zijn buurmeisje, Annie. Annie kreeg een lift van John naar school en sindsdien zijn ze onafscheidelijk.

Nu, met 5 kinderen, 15 kleinkinderen, 16 achterkleinkinderen en meer dan 85 jaar later is het stel nog steeds dolgelukkig met elkaar.

Eerste date

John was 21 jaar oud en Annie 17 jaar oud toen de twee hun eerste ritje samen maakten in de auto van John. Een paar afspraakjes later besloot het stel al om te trouwen. “Ze zeiden dat we het niet lang zouden uithouden!”, roept Annie lachend.

Maar, hoe houden ze het dan vol?

Ze zijn onderhand wel gewend dat deze vraag hen om de oren wordt geslagen. Het antwoord is simpel, volgens het koppel: “We doen nog gewoon veel zelf.” Annie kookt nog steeds, maakt nog steeds schoon, leest, maakt het bed op, geeft de planten water en organiseert familiebijeenkomsten. Ondertussen houdt haar lieftallige man zich nog steeds bezig met het besturen van de auto, het uitknippen van de supermarktcoupons en hij zorgt dat de financiën op orde zijn. Verder vertelt het stel dat ze gewoon geluk hebben dat ze samen zijn. Het beste deel uit hun levenslange relatie? “Gewoon lekker samen zijn”, zegt John.

Jubileum

Toen hun 85-jarige huwelijk gevierd werd, kwamen alle kinderen en kleinkinderen samen om het jubileum te vieren. Als grote verrassing kreeg het lang getrouwde stel een nagemaakte Ford Roadster. “Net als vroeger”, zei John tegen Annie vlak nadat ze elkaar een kus gaven in de auto.

Hun geheim

Annie heeft nog wel een goede raad voor koppels om zo lang mogelijk gelukkig samen te blijven: “Luister naar elkaar, wat de situatie ook is. Wij maken nooit ruzie, wij luisteren alleen maar naar elkaar en hebben dat altijd gedaan.”

