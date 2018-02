Van 5 tot en met 9 februari is het weer de Week van het Oorsuizen. Een week waarin de Stichting Hoormij extra aandacht geeft aan – en vraagt – voor tinnitus of oorsuizen.

Eén miljoen Nederlanders hebben last van oorsuizen; dat zijn niet alleen ouderen, ook steeds meer jongeren lopen gehoorbeschadiging op. Ook Lara Laurens (44) heeft tinnitus. Ze hoort voortdurend een harde piep in haar oor. “Ik lig ’s nachts soms uren wakker van het lawaai in mijn hoofd.”

“Ik heb een cd met meerdere tinnitus-geluiden. Soms laat ik die aan mensen horen om duidelijk te maken wat ik de hele dag hoor. Vaak schrikken mensen. ‘Zo hard?’, zeggen ze dan. Het is geen lichte ruis die ik de hele dag hoor, maar een harde hoge pieptoon, zo’n geluid dat de televisie vroeger maakte als er opeens geen beeld meer was. Ik hoor het in beide oren en het houdt nooit op. Het is nooit stil in mijn hoofd. Daar is het weer, is de eerste gedachte als ik wakker word en zo val ik ook in slaap, altijd bewust van het geluid.”

Erfelijk

“Zeven jaar geleden was het er ineens. Op de terugweg van een vakantie in Frankrijk hoorde ik opeens de piep. Mijn man was ziek en met vier jonge kinderen achterin was het best stressen onderweg. Misschien heeft dat de tinnitus getriggerd. Ik dacht nog: dat geluid komt van het geraas over die autobaan en trekt straks wel weg, maar na vier dagen hoorde ik het nog. Bovendien merkte ik dat ik steeds minder hoorde. Wat praat iedereen toch zacht, dacht ik aanvankelijk, maar ik bleek dus inmiddels behoorlijk gehoorverlies te hebben. Ik kreeg een gehoortoestel. Nader onderzoek, een jaar geleden, maakte duidelijk dat ik in beide oren otosclerose heb: overmatige botgroei in het middenoor. In mijn geval ook in het slakkenhuis. Het is erfelijk en wordt aangewakkerd door hormonen. Waarschijnlijk heeft de geboorte van mijn tweeling negen jaar geleden het proces versneld. Mijn moeder heeft ook een gehoortoestel nodig en ook mijn vader heeft last van oorsuizen, dus het zit in de familie.”

“Het idee dat de piep nooit meer zal verdwijnen grijpt me soms naar de keel”

Eenzaam

“Ik ben altijd iemand geweest die erg van gezelligheid houdt, maar ik merk dat mijn slechthorendheid me steeds meer beperkt. Door mijn gehoortoestellen gaat een één-op-ééngesprek nog goed, maar als er veel mensen zijn, lukt het me niet een gesprek te volgen. Afgelopen zondag hadden we hier thuis bijvoorbeeld een verjaardag. Er waren dertig mensen, maar ik heb de hele middag amper iets van de gesprekken kunnen verstaan. Dat vind ik moeilijk. Ik ben nog jong en ik wil midden in het leven staan, maar zo veel drukte vreet energie en het verergert het geluid in mijn oren. Ik ben altijd gek geweest op grappen en grollen, maar het lukt me niet meer om zo ad rem te zijn en ik voel me steeds meer een toehoorder. Dat voelt soms best eenzaam. Mijn beperking vraagt de nodige aanpassingen van mijn gezin. Aan tafel moeten de vier kinderen bijvoorbeeld om de beurt praten, anders kan ik het niet volgen.”

Nacht

“De nachten zijn het zwaarst. Vaak lees ik ’s avonds even een tijdschrift en val ik wel in slaap, maar als ik wakker word, bijvoorbeeld omdat mijn man later naar bed gaat, kan ik soms uren wakker liggen. In de nacht wordt alles groter en lijkt ook het geluid harder. Vaak ga ik dan maar naar beneden, en luister ik wat muziek om me af te leiden. Ook buiten wandelen kan helpen. Met de geluiden van de wereld om me heen en de wind om mijn hoofd heb ik minder last van mijn tinnitus. Verder is yoga belangrijk voor me. Als ik ontspannen ben, is het geluid beter te verdragen. Ik probeer mijn aandoening ook te relativeren. Ik heb een fijne man, vier mooie kinderen, een leuk leven. Ik heb geen levensbedreigende ziekte en ik wil ook niet dat de tinnitus mijn leven gaat beheersen, maar het idee dat de piep nooit meer zal verdwijnen, grijpt me zo nu en dan naar de keel. Er zijn mensen met tinnitus die depressief worden of soms zelfs een einde aan hun leven maken. Dat kan ik me goed indenken. Je moet stevig in je schoenen staan om hier dag in dag uit mee om te kunnen gaan.”

Interview: Rosa Koelemeijer. Bewerking: Helene van Santen. Beeld: Bernice van Wissen