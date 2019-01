De 'laseropdracht' van WIDM zorgt door dít fragment voor ophef op Twitter

Wat een aflevering – en wat jammer dat deze kandidaat nu al moet vertrekken. Want dat juist zij een rood scherm te zien kreeg, had niemand verwacht.

Niemand minder dan Evi moest Wie is de Mol? verlaten.

En daar verbaast social media zich over. Want velen hadden haar bovenaan hun lijstje met verdachten staan. Nu wordt er verder gespeculeerd over de streken van de Mol.

Zo verdenken velen ook Nikkie, door dit fragment uit de ‘laseropdracht’:

Ook zou ze hebben gelogen over haar schoenmaat, wat nodig was in de opdracht’ Uitgerekend’.

Te zien is hoe haar been wordt ‘geraakt’ door een laser, maar ze mag toch door. Zou dat expres zo zijn gedaan, zodat ze wel al het geld kon pakken, om zo minder verdacht over te komen? Uiteindelijk bracht ze alsnog geen geld mee terug, maar zo kon ze wel de indruk wekken dat ze het ver schopte in de opdracht.

Ook Sarah deed een beetje klunzig tijdens deze spannende opdracht. Ze pakte niet het geld, maar het houten bordje met haar naam erop:

Wtf… waarom pakt ze haar naam en niet het geld?! #widm #moltalk pic.twitter.com/wSEhmESNBH — Dennis Gerritsen (@Dennboss) 12 januari 2019

En ze luisterde niet bepaald naar nuttig advies van haar medekandidaten…

Sinan geeft Sarah als tip dat haar naambordje aan de linkerkant ligt, bij de laserstralen. Ze gaat naar binnen en kiest direct voor rechts! #moltalk #widm #wieisdemol — Marlyn Loffeld (@mallin85) 12 januari 2019

Merel deed het verrassend goed en kwam met veel geld terug. Tijd voor een luchtig grapje:

