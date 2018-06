Dit zijn de beste lastminute vaderdagcadeaus die je in de supermarkt vindt

Je vader is de liefste van de wereld en je gunt hem het allerbeste, maar soms vergeet je even om een cadeau te halen voor Vaderdag, omdat je überhaupt vergeten was dat Vaderdag in deze maand valt bijvoorbeeld.

Geen nood, wij hebben leuke cadeaus bedacht die je zelfs bij de supermarkt kunt aanschaffen op het aller- allerlaatste moment. Gaan we.

1. Een leespakket

We willen niet generaliseren, maar de meeste mannen zijn niet echt fan van lezen. Mocht jouw vader de uitzondering op de regel zijn, dan kun je een paar leuke tijdschriften en puzzelboekjes samenbinden met een kek lint. Kan ‘ie weer een paar weken vooruit. In de meeste supermarkten verkopen ze achter de toonbank ook Bladcadeau (een tijdschriftenbon) en in enkele gevallen zelfs boekenbonnen. Dan kan hij zelf wat moois uitkiezen.



2. Een mhm-lekkerpakket

Is je pa een lekkerbek? Dan heb je veel meer mogelijkheden. Zo zou je aan een kaasplank kunnen denken die je zelf bij elkaar zoekt, met wat spreads, rozemarijncrackers en olijven. Misschien is ‘ie wel een chocoladeliefhebber, daar kun je ook een fijne samenstelling van maken. Net als met ijs: een diepvrieszak VOL verschillende soorten. Of houdt ‘ie van chips? Hoe grappig is het als je met een gigántische zak smaken aankomt? Nee? Dan zou je ook nog kunnen denken in thema’s. Een Frans thema bijvoorbeeld, met rode wijn, babybel, stokbrood, croissants en brie. Of een Italiaans thema, met pesto, focaccia, lekkere worst en manchego of parmezaan.



3. Een drankmand

Het is natuurlijk gênant dat wij hier het meest enthousiast worden, maar drank, ja, daar maak je het merendeel van de mensheid wel gelukkig mee. Een pakket speciaalbiertjes, merlots uit verschillende jaren, of chardonnays uit zijn lievelings vakantieland… Staande voor het schap met wijn kun je vast wel een rode draad bedenken. Of gewoon een fles champagne, om te vieren dat hij al je hele leven je lieve papa is.



4. Een barbecuefestijn

Niets zegt meer ‘ik hou van je’ dan een flinke schaal vlees, toch? Nee, inderdaad niet. Maar het is wel iets dat je samen kunt doen, en bij de meeste supermarkten hebben ze alles voor een gezellige barbecue in huis. Mocht je nou denken: ik ben vegetariër, of: ik ga toch niet zijn hele koelkast vol dode dieren leggen voor Váderdag?, dan kun je ook denken aan een mooi Vaderdagontbijt. Of je kookt zijn lievelingsmaal. Quality time én cadeau ineen.



5. Bonnen of bloemen

Vraag bij de kassa welke cadeaucheques ze hebben. Veel supermarkten hebben wel leuke bonnen beschikbaar, alleen liggen die vaak uit het zicht, dus weet je er niks van. Niet voorhanden? Dan kun je altijd nog voor het bloemetje gaan. Want dat is altijd een goed idee.



Beeld: Getty images