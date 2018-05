Laura plaatst emotionele oproep op Facebook voor haar ernstig zieke vriend Pim (29)

De 27-jarige Laura heeft het erg moeilijk met de gezondheid van haar vriend. Pim (29) heeft een agressieve vorm van leukemie.

Op Facebook plaatst ze een emotionele oproep, die inmiddels al meer dan 41.000 keer is gedeeld. Alleen een beenmergtransplantatie kan zijn leven nog redden.

Hulp is nodig

Om zijn leven te redden zijn nieuwe stamceldonoren nodig en Laura wil niets liever dan deze donoren vinden. Ze schrijft in haar bericht: “Een aantal weken geleden hebben we te horen gekregen dat mijn lieve vriend, mijn reismaatje, mijn rustige helft, een agressieve vorm van Leukemie heeft. Ook wel Acute myeloïde leukemie genoemd. Verder heeft Pim 2 afwijkingen die ervoor zorgen dat hij in een slecht risico profiel is geplaatst en een zeer slechte prognose heeft. Op dit moment ligt mijn (op dit moment even niet meer) spierbundel in het ziekenhuis in Rotterdam in quarantaine. Vanaf mei wilden wij beginnen aan onze kinderwens. In plaats daarvan begonnen we vanaf precies 1 mei aan een gevecht tegen de leukemie in Pim zijn lichaam.”

“Alstublieft, help ons!”, besluit Laura haar oproep. “Misschien ben jij wel degene die mijn vriend kan en mag redden. Voor mij is hij mijn hele wereld.”

Bron: AD. Beeld: Facebook