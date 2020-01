Lauren Verster bevallen van een dochtertje

Beschuit met roze muisjes in huize Verster! Presentatrice Lauren Verster is namelijk bevallen van een dochtertje genaamd Meggy Diepeveen.

Op haar Facebookpagina deelt Lauren een aantal schattige kiekjes van haar pasgeboren baby.

Advertentie

“High on adrenaline”

“Daar is ze dan, Meggy Diepeveen ❤!,” schrijft de trotse moeder bij de foto’s. “Klein, knuffelbaar en (tot nu toe:) supertevreden. Zelf ben ik helemaal ‘high on adrenaline’; stuiter het huis door alsof ik 20 cappuccino’s gedronken heb en voel me topfit. Samen zijn we nu echt een familie, voor mij voelt dat veilig en stevig (ben zelf enig kind dus heb geen idéé wat het is om een zusje te hebben..) We zenden jullie alle liefs vanaf de woonboot, xx”

Tweede kindje

Voor Lauren en haar vriend Jasper is dit hun 2e kindje. In 2018 kregen de twee hun 1e kindje, genaamd Leentje Wambleesha Diepeveen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: Brunopress