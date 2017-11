Lauren Verster verklapt of ze een jongetje of een meisje krijgt

Presentatrice Lauren Verster (37) is zwanger van haar eerste kindje.

Ze laat nu aan iedereen weten dat ze samen met haar vriend Jasper een meisje krijgt.

Liefde

De zwangerschap verloopt goed, vindt ze. “Ik zit nu op zo’n zes maanden ongeveer. Tot nu toe vind ik het heel gezellig en leuk. Ik heb de hele dag trappelende voetjes en een omdraaiend kontje bij me.” Lauren Verster werd al tijdens haar relatie met Jort Kelder verliefd op haar huidige partner en cameraman Jasper.

Veel wil ze niet kwijt over haar nieuwe liefde, maar dat de 2 gelukkig zijn, is duidelijk. “Hij werkt bij de televisie achter de camera. Dat wil hij zo houden. We zijn gek op elkaar.”

Bron: AD. Beeld: ANP