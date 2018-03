Presentatrice Lauren Verster (37) is in januari bevallen van haar dochter Leentje. Het is haar eerste kind.

Nu al kan ze zich geen leven meer zonder haar voorstellen en vraagt ze zich één ding af: waarom heb ik dit niet eerder gedaan? “Was ik maar eerder aan kinderen begonnen”, vertelde ze op de radio: “Het voelt zo fijn, zo’n kleintje”.

Liefde

Ze is dolgelukkig nu ze moeder is. “Het is nu natuurlijk nog een baby, dus het enige wat ze doet is melk drinken en poepen en kotsen. Ze doet er eigenlijk nog niks voor, maar ik hou de hele wereld van haar. Ik ben verliefd denk ik, ja.”

Lauren kreeg haar eerste kind samen met haar vriend Jasper Diepeveen. Ze zegt bij Flair nog steeds dezelfde vrouw te zijn, ondanks dat ze nu moeder is: “Ik denk dat ik verder eigenlijk niet zoveel veranderd ben. Er is alleen een soort warmere basis in m’n leven. Er is echt iets bij gekomen. Het heeft me rustiger gemaakt, laten we het daarop houden.”

Dochter Leentje:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair. Beeld: ANP