Lauren Verster over dochter: 'Misschien ben ik wel een beetje overbezorgd'

Eind januari is Lauren Verster moeder geworden van haar eerste kindje. Zoals vaker bij het eerste kindje is de presentatrice af en toe behoorlijk bezorgd. Ze is hartstikke bang dat er iets fout gaat met het kleine meisje en dus checkt Lauren de hele tijd of haar dochtertje nog wel leeft.

Lauren is doodsbang dat haar dochter bijvoorbeeld stikt in een dekentje. Om de haverklap gaat ze bij haar kijken om het dekentje goed te leggen. “Of ik haal allemaal dingen bij haar hoofd weg, om alles uit te sluiten”, vertelt ze in De Telegraaf. Terwijl ze dat allemaal allang heeft gecheckt. Ook luistert Lauren in de nacht vaak of ze nog wel ademt. “Ja het gaat best ver”, geeft ze toe. “Misschien ben ik wel een beetje overbezorgd.”

Je leven verandert natuurlijk als je een kindje krijgt, maar Lauren en haar vriend Jasper zijn dolblij met hun dochter Leentje. “Ik kan me geen leven meer zonder haar voorstellen.” Onlangs deelde ze met RTL Boulevard een eerste foto van het schattige meisje.

