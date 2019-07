Lauren Verster is zwanger van haar tweede kindje

Lauren Verster (39) en haar vriend Jasper Diepeveen krijgen samen, na dochtertje Leentje, een tweede kindje. Dat maakte de presentatrice dinsdag bekend via Shownieuws.

De presentatrice heeft afgelopen zaterdag haar 10 weken echo gehad.

Gedronken

“Ik heb het nog aan niet zo heel veel mensen verteld,” vertelt ze aan het programma. “Ik kwam er vrij laat achter, want ik dacht van: hey, dit is raar! Ik had het twee keer getest maar de uitslag was negatief. Ik ben dus ook nog lekker op vakantie gegaan met drank en van alles en nog wat. Maar ja, die testen sloegen negatief uit!”

Relatie

Sinds begin 2016 hebben de twee een relatie. Ze ontmoette hem tijdens haar relatie met tv-presentator Jort Kelder. Haar Jasper is wat minder vaak te zien in de schijnwerpers. “Hij werkt bij de televisie achter de camera. Dat wil hij zo houden”, vertelde Lauren eerder.

Begin 2018 kregen Lauren en Jasper dochtertje Leentje Wambleesha Diepeveen. Al eerder vertelde Lauren over die tweede naam aan Linda: “We zaten op de bank, namenlijstjes door te nemen. Op een gegeven moment was ik bij de Afrikaanse namen terechtgekomen, waaronder ‘Wambleesha’.” Jasper vond Wambleesha zó’n mooie naam, dat hij smeekte om dit Leentje’s tweede achternaam te maken. En zo geschiedde.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP