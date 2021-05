Laurentien wordt vandaag 55 jaar: wist jij dit al over de prinses? 

Dat André Hazes (27) zijn verloofde Monique (43) onlangs aan de kant schoof voor de jongere Sarah van Soelen (25), heeft hem niet populairder gemaakt. De zanger kwam flink onder vuur te liggen en dat geldt ook voor zijn kersverse vriendin.

De haatberichten en bedreigingen die het stel ontving, werden zelfs zo heftig dat ze dag en nacht beveiligd moesten worden.

In maart van dit jaar maakte André Hazes bekend dat de verloving tussen hem en Monique verbroken was. De naam Sarah van Soelen viel al snel, al ontkende de zanger eerst nog dat de twee een relatie hadden. Hij sloot alleen niet uit dat die er in de toekomst wel zou komen, en dat gebeurde ook kort daarna.

Veel in het nieuws

Hij trok bij Sarah in, de twee werden verliefd(er) en ook volgde er een romantische vakantie. De media doken erop: paparazzi volgden hen overal waar ze gingen en zo volgde de eerste kusfoto al snel. Op social media plaatste het stel zelf ook de ene verliefde foto na de andere.

Beveiliging

Maar hun liefdesverhaal gaat niet alleen maar over rozen. Heel Nederland vond er vanaf het begin van de prille relatie iets van. Het stel kreeg zoveel haatberichten en zelfs bedreigingen, dat de twee zelfs dag en nacht beveiliging inschakelden.

Meest gehate vrouw

In de nieuwe editie van Veronica Superguide (Veronica Magazine en Superguide zijn verder gegaan als Veronica Superguide, red.) vertelt André: “Ik ben al die media-aandacht gewend en zie het als iets wat bij het artiest zijn hoort. Maar voor Sarah was het compleet nieuw. Van de ene op de andere dag werd ze aan de schandpaal genageld op social media, was ze de meest gehate vrouw van Nederland.”

Roddels

Maar Sarah gaat er niet aan onderdoor, laat hij weten: “Sarah is een heel goed wijf. Heel sterk ook. Ze kan dit echt aan.” De roddels die er geregeld zijn over het stel, vindt hij wel opmerkelijk: “Ik zou al drie kinderen met haar hebben. Pas maar op, ik heb blijkbaar wonderzaad. Straks zijn jullie allemaal nog zwanger, omdat jullie me fotograferen en interviewen”, grapt hij.

Leugens

Hij lacht erom, maar stiekem gaat het hem niet in de koude kleren zitten: “Het voelt heftig en oneerlijk dat men elke vuile roddel de wereld in kan slingeren en ik, die vertelt dat het niet waar is, niet word geloofd. Maar weet dat ik geen leugens vertel. Nooit. Daarmee maak ik dan trouwens óók weer mensen boos, maar dat is dan maar zo.”

Bron: Shownieuws. Beeld: BrunoPress/Instagram Sarah van Soelen.