Toevallig: Laurentien en Máxima in precies dezelfde kerstkleur gespot

Bij de uitreiking van de Prins Claus Prijs 2017 viel menig modeliefhebber iets op.

Want zowel prinses Laurentien als koningin Máxima dragen smaragdgroen, een fijne kerstkleur dus.

Bij elkaar

Máxima draagt een japon van het modehuis Natan. Dit kant droeg ze eerder al in het oranje, zo meldt de site Mode Koningin Máxima. Deze jurk is wel nieuw in de garderobe van onze koningin. Prinses Laurentien kiest voor een gestipte tuniek in dezelfde kleur. Omdat ze vlak naast elkaar staan, valt hun kledingkeuze gelijk op.

Winnaars

Verder waren ook koning Willem-Alexander, prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Mabel aanwezig bij het evenement. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt in het Paleis op de Dam en dit jaar zijn er twee winnaars: de Chinese milieuactivist Ma Jun en de Braziliaanse documentairemaker Vincent Carelli. De winnaars winnen 100.000 euro.

Bron & Beeld: ANP