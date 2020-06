Lea Kant was Nederlands 1e coronapatiënt: "Ik heb een schuldgevoel"

Lea Kant (50) ontwaakte eind februari, na een coma van 4 weken, in een ziekenhuisbed in het Erasmus Medisch Centrum en bleek de allereerste coronapatiënt van Nederland te zijn.

In het programma Op1 deed ze maandagavond haar verhaal.

Lea vertelt dat ze op 21 februari naar het ziekenhuis ging met ademhalingsklachten. Ze zou een dubbele longontsteking hebben. Verder wisten ze nog niks, dat moest onderzocht worden. Daarom moest ze van de arts blijven.

Al snel ging het steeds slechter met Lea. Een paar dagen later lag ze dan ook in een kunstmatige coma. Dit was volgens de artsen beter voor haar lichaam, omdat ze op die manier beter kon herstellen.

Alleen in isolatie

Na een maand in coma te hebben gelegen, werd Lea wakker in een hele ander wereld. Ze ontwaakte alleen, in strikte isolatie, en hoorde dat ze corona heeft. “Het is heel moeilijk om te horen dat je een ziekte hebt die niet bekend is”, legt Lea uit. “Je krijgt dan toch een schuldgevoel.” Ze is dan ook bang dat ze misschien wel andere mensen heeft besmet.

Rolstoel

Het coronavirus heeft veel impact gehad op Lea. “Ik kan niet goed lopen. Kleine stukjes achter de rollator, hele kleine stapjes zonder rollator en buitenshuis zit ik nog in een rolstoel”, vertelt ze. Ze zit dan ook nog middenin de revalidatie, maar gelukkig gaat het steeds een beetje beter.

Bron: Op1. Beeld: NPO