Fans speculeren erop los na zien van leader 'WIDM' 2020

Vanaf 11 januari breken voor de echte WIDM-fans weer spannende weken aan. Zaterdagavond kon voor veel kijkers de voorpret en het speculeren al beginnen met Moltalk, waarna ook de leader van dit seizoen werd getoond.

In die leader (met dat bekende spannende deuntje) zien we zowel de kandidaten als beelden uit het land waar de opnames hebben plaatsgevonden. Dit jaar reisden alle kandidaten af naar China. Vaak zitten er ook hints in verstopt.

Wie is het?

Op social media regent het reacties van mensen die niet kunnen wachten op de start van het nieuwe WIDM-seizoen. En natuurlijk speculeren fans van het programma erop los. Zo komt Miljuschka al lopend in beeld, waarna de letters M, O en L in beeld verschijnen. En wanneer cabaretier en schrijver Johan Goossens in beeld verschijnt, klinken precies de woorden ‘de mol’.