Leander (10) redt baby van verdrinkingsdood

Leander Zegwaard (10) was buiten aan het spelen toen hij plots een 7-jarig meisje hoorde schreeuwen en aan een buggy in het water zag trekken. In die buggy zat een baby, die op dat moment al onder water was. Leander twijfelde geen moment en schoot te hulp.

Met man en macht trok Leander de buggy uit de sloot, waardoor het kindje weer boven water kwam. Leanders broer rende in de tussentijd naar het restaurant waar hun ouders zaten te eten. Ook de ouders van de baby zaten daar. Dankbaar

Het kindje zou naar verluidt met de schrik zijn vrijgekomen. In het AD vertelt Leanders moeder dat de ouders van de baby hem ontzettend dankbaar zijn. “Je wilt er niet aan denken hoe het had kunnen aflopen.” lees ook 10-jarige held jaagt dieven weg

10-jarige held jaagt dieven weg ‘Ome Ben’ na lange zoektocht herenigd met zijn redder in nood VIDEO: Nog zo’n held. Emile haalt eendjes uit de put. Bron: AD. Beeld: iStock