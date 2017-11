Presentatrice Chantal Janzen (38) is momenteel druk met de opnames van haar nieuwe televisieshow, &Chantal.

Haar goede vriend Leco doet uiteraard haar kapsel en hij plaatst een knappe foto van de zwangere presentatrice.

Gezellige boel

Daar schrijft hij bij: ‘Hoe mooi kan zwanger zijn… zo dus.’ Het wordt steeds drukker in huize Janzen-Geeratz. Marco heeft al 3 kinderen, Esmée (27), Isaa (22) en Zion (18), uit een eerdere relatie. Samen hebben ze al een zoon, James.

De naam

De zwangerschap van haar 2e gaat niet geheel zonder problemen. “Ik wist op een dinsdag dat ik zwanger was en vanaf de woensdag daarna ben ik mijn hele zomervakantie ziek geweest”. Chantal is nu ongeveer 4 maanden zwanger. Een naam voor het jongetje heeft ze wel al in haar hoofd zitten, maar die keuze maakt ze niet alleen: “Ik heb niet zo’n man die zegt: Oh, kies jij maar. Nee, dat doen we met zijn tweeën”.

Hoe mooi kan zwanger zijn… zo dus.. @chantaljanzen.official .. klaar voor de opname van &Chantal.. #rtl4 #&chantal #lecolook #hair #makeup kleding @kelly_huijsman_styling Een bericht gedeeld door Leco van Zadelhoff ␤ (@lecolook) op 11 Nov 2017 om 5:36 PST

Leco en Chantal samen:

Wel fijn dat hij hier blij mee is. Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 4 Sep 2017 om 1:02 PDT

Bron & Beeld: Instagram