Leco van Zadelhoff deelt een hilarische throwback-foto met Leontine Borsato

Het is vandaag donderdag en dat betekent: Throwback Thursday. Ook Leco van Zadelhoff deelt vandaag een leuk kiekje van vroeger. En op deze foto is de hairstylist zelfs blond!

“Tja… echt een tbt… met Leontine Borsato… kalender shoot in Cuba… yep I’m blonde”, schrijft hairstylist en visagist Leco bij het heerlijk zomerse kiekje.

Advertentie

Fluffy bh

De foto is genomen in Cuba toen hij daar was voor de kalendershoot voor Veronica. Leco draagt een leder gilet en Leontine is gehuld in een felroze fluffy bh. Daarnaast zijn ze allebei ook behoorlijk zongebruind.

Barbie en Ken

Fans van Leco moeten hard lachen om dit kiekje. Ze vragen voor de grap zelfs of het tweetal dit weekend carnaval gaat vieren, want dan zien ze er zo ‘top’ uit. Door een andere fan worden ze zelfs ‘Barbie en Ken’ genoemd. Wat een mooi stel!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP