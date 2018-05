Leco van Zadelhoff deelt verliefde foto met zijn vriend

Stylist Leco van Zadelhoff deelt niet veel kiekjes van hem en zijn vriend, maar vandaag verscheen een wel heel lieve foto van de tortelduifjes op Instagram.

De sterrenstylist deelde een plaatje op Instagram met de zoete tekst: ‘Let LOVE rule!!!! šŸ’™#loveofmylife’.

Carlos

Nadat de relatie van Leco van Zadelhoff en Rob Sintenie (met wie hij een dochter deelt) na negentien jaar op de klippen liep,Ā vond de stylist en presentator het geluk in de liefde in de twintig jaar jongere Carlos. Ondertussen is Leco alweer twee jaar samen met zijn Brazilliaanse man en hij deelt dat maar wat graag met iedereen op Instagram.

