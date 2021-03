Vanaf déze leeftijd beginnen vrouwen op hun moeder te lijken

Juist wanneer je net in bed ligt en in slaap probeert te komen, wil je hoofd erg graag de problemen des levens oplossen. Met één van deze vijf meditatie-apps kun je je gedachten vast tot rust brengen.

Een financiële tegenvaller, een probleem op het werk en/of een grote verandering in het leven: allemaal redenen voor onze hersenen om op volle toeren te blijven draaien. Een moment nemen voor een diepe ademhalingsoefening of een meditatie met spraakbegeleiding om je geest te ontspannen heeft op dat moment aanzienlijke voordelen voor je mentale en fysieke gezondheid. Onderzoeken suggereren zelfs dat zo’n moment de symptomen van angst en slapeloosheid kan verbeteren en de bloeddruk kan verlagen.

Advertentie

Meditatie-apps

Op basis van goede beoordelingen en persoonlijke ervaringen somt Libelle de beste meditatie-apps voor je op:

1. Insight timer

Deze app is zeer geschikt als je weinig ervaring hebt met meditatie. Elke dag staat er een les van zo’n 10 minuten voor je klaar om te ontspannen. In totaal staan er trouwens meer dan 77.000 meditaties op in verschillende talen. Óók van Nederlandse mindfulness-trainers, zoals Suzan van der Goes, Juul Godschalk en Wouter de Jong. Samen hebben zij honderden geleide meditaties online staan, en er komen dagelijks audiofragmenten bij.

Er is ook een timer beschikbaar. Hiermee geef je zelf aan hoe lang je wil mediteren en of je hierbij een achtergrondgeluid wil horen. Je kunt zelfs instellen welke bel je aan het begin en einde van de meditatiesessie wil horen. De app is toegankelijk om mee te beginnen, je zal alleen zelf nog een keuze moeten maken uit de oneindige opties.

De app is gratis (in-app aankopen) en is te downloaden op Apple en Android.

2. Calm

Calm is iets meer ad hoc, wat voor sommigen een uitkomst is. Je wordt vooral aangemoedigd om gewoon even te relaxen, zonder direct in volledige meditatie-modus te gaan. Wanneer je nog niet zoveel ervaring hebt met ademhalingsoefeningen of mindfulness ben je bij Calm aan het juiste adres.

Calm biedt begeleide sessies variërend in tijd van 3 tot 25 minuten. Een leuke feature is dat je onderwerpen kunt kiezen variërend van ‘dankbaarheid’ tot ‘mindfulness op het werk’.

De app is gratis (in-app aankopen) en te downloaden op Apple en Android.

3. Headspace

De app Headspace is er voor beginners maar ook zeker voor zij die al wat ervaring hebben. Het is dan ook een stuk uitgebreider dan Calm. Je kunt doelen stellen, mini-meditaties doen, SOS-meditaties voor noodsituaties (vliegangst, om maar iets te noemen) maar natuurlijk ook ‘gewone’ meditaties.

Alle meditaties en mindfulness-technieken zijn ingesproken door de Britse oprichter Andy Puddicombe. Soms kun je ook kiezen voor een vrouwelijke stem. Een nadeel is wellicht dat je een abonnement moet aanschaffen na je testperiode. Je kunt ook gratis cursussen volgen maar die stellen weinig voor.

Een standaard abonnement kost 12,99 euro en is te downloaden op Apple en Android.