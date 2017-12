Leraar Troy Roger kan de feestdagen weer doorbrengen met een nieuwe pup. Bijna 100 middelbare scholieren verraste hem, nadat zijn Golden Retriever overleed, met een nieuwe, onwijs schattige puppy.

De geschiedenisleraar uit Alabama (Amerika) vertelde zijn klas dat zijn 11-jarige Golden Retriever, Chip, onlangs blind was geworden. Dit leidde tot ernstige depressie. “We hebben nog geprobeerd hem op te vrolijken, maar ik denk dat hij gewoon heeft opgegeven doordat hij steeds minder zag”, vertelt Troy. Hij is vlak voor Halloween weggelopen, waarschijnlijk om dood te gaan. Dat doen honden wel vaker.

Mascotte

Om hun leraar te troosten, zamelden bijna 100 middelbare scholieren 700 dollar in om een nieuwe puppy te kopen. De acht weken oude Golden Retriever pup is vernoemd naar de mascotte van de school, Clementine. Ze brachten de grote verrassing mee naar school. Een collega-leraar vroeg of Troy naar haar klaslokaal wilde komen. Toen hij daar binnenkwam, was zijn vrouw al aan het huilen. De klas zat vol met studenten, die hem aan zijn nieuwe pup voorstelden. “Ze hielden de prachtige pup vast”, vertelt Troy in een Facebookbericht dat viral is gegaan. “Mijn vrouw was die ochtend al op de hoogte gebracht. Ze huilde van vreugde. We waren allebei zo verrast.”

Kind

“Troy heeft geen kinderen, dus zijn hond voelde als een kind voor hem”, zegt Haleigh Moss, een van de studenten die de inzamelingsactie organiseerde. “Daarnaast behandelde hij zijn leerlingen ook als zijn eigen kinderen. Hij doet zoveel voor ons. We wilden gewoon iets geweldigs voor hem doen in ruil daarvoor.” Toen hij het klaslokaal inliep, zag je aan zijn gezicht dat hij schrok van het aantal leerlingen. “Pas later zag hij de puppy. Hij kreeg een brok in zijn keel en werd helemaal rood”, zegt een andere student.

Facebookpagina

De docent heeft ook een Facebookpagina aangemaakt voor de pup Clementine, zodat de studenten haar kunnen zien groeien en groeien. Hij is de studenten zo dankbaar. Troy: “Ik denk dat veel mensen niet inzien hoe goed deze studenten zijn voor anderen. Ze hebben allemaal een enorm goed hart. Ik sta er zelfs van versteld.”

Bron: ABC News. Beeld: Facebook