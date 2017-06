Leidse agent Paul deelt aangrijpend verhaal over huiselijk geweld

De zanggroep OG3NE heeft er sinds ze bekend zijn geen geheim van gemaakt dat hun moeder, Isolde Vol, ernstig ziek is. De manager van het drietal heeft laten weten dat de doodzieke Isolde heeft besloten om haar behandeling te staken.

De 3 zusjes schreven hun Eurovisiesongfestival nummer ‘Lights And Shadows’ speciaal voor haar. Want moeder Isolde is ziek, en heeft een zeldzame vorm van botkanker. Vlak voordat haar dochters Nederland gingen vertegenwoordigen in Kiev, ontdekte Isolde een bult in haar nek. En dat zat goed mis.

Zo vertelt de manager aan De Telegraaf: “Nadat Isolde teruggekomen is uit Kiev, is ze een behandelingstraject ingegaan tegen die nieuwe tumor in haar hals. Ze is bestraald in de hoop dat er wat verbetering zou komen”, laat manager Benno de Leeuw weten.

Geen verbetering

Maar de verbetering is helaas niet gekomen, en daarom heeft Isolde een dapper besluit genomen. “Ze heeft moeten besluiten om de behandeling te stoppen.” Volgens de manager van de zusjes Amy, Lisa en Shelley is het nu afwachten en valt er op dit moment niets meer te zeggen dan dit over de toestand van Isolde. Daarnaast laat de manager weten dat hij ongelofelijk veel bewondering heeft voor hoe het gezin met elkaar omgaat en de ziekte van hun moeder verwerkt. “Hun band met de ouders is heel hecht en binnen het gezin wordt er veel gepraat, ze helpen elkaar.”

lees ook Bizar: vrouw bevalt in de file en dan doet een politieagent dít

Bizar: vrouw bevalt in de file en dan doet een politieagent dít Agent redt meisje (5) en ziet haar 18 jaar later afstuderen

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: Een jaarabonnement Libelle én een gratis Mart Visser tas voor maar €149.

Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: ANP