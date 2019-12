Kijkers zijn het eens: Lenie (101) moet nieuwe tafeldame 'DWDD' worden

Gordon was dinsdagavond te gast in De wereld draait door om over zijn nieuwe programma 100 jaar jong te praten. Toch hadden kijkers maar oog voor één iemand.

Sidekick Lenie (101) had met haar gevatte opmerkingen de lachers op haar hand.

Advertentie

Jong van geest

In het programma 100 jaar jong gaat Gordon op zoek naar het geheim van 100-plussers die nog altijd jong van geest zijn. De zanger laat aan Matthijs weten dat hij ontzettend veel heeft geleerd van het programma: “Ik heb veel programma’s mogen maken met oudere mensen, maar honderdjarigen zijn een klasse apart. Ik heb zoveel levenslessen geleerd en ademloos geluisterd naar hun verhalen. Het eerste vliegtuig, de opkomst van de radio, sommigen hebben zelfs de Hindenburg-zeppelin zien overvliegen.”

Sherry & bridgen

“Ik heb mensen leren kennen die alleen al door hoe ze in het leven staan respect afdwingen bij iedereen. Mijn leven was al veranderd, maar nu heeft het ook een andere kleur gekregen en dat vergeet ik nooit meer”, vertelt Gordon. Lenie, die een van de kandidaten is van het programma, zat ondertussen lekker mee te kletsen. Vooral haar voorliefde voor bridgen en sherry zorgde bij kijkers voor grote hilariteit. “Voor het eten een sherry’tje, voor het slapengaan een wijntje, als ik thuiskom van het bridgen. Mijn kleinzoon zegt altijd: ‘bij oma is het net de Gall & Gall’.” Het duurt dan ook niet lang voordat de enthousiaste reacties op Twitter binnenstromen:

Je kijkt het item met Gordon en Lenie hier terug.

Wat een lekker vrâwtje die #Lenie Helemaal bij de pinken 🧠, en vol met humor. Die kan je gerust nog een keer aan tafel zetten Matthijs.#dwdd @dwdd — W.A.N. (@waneijs) December 10, 2019

Mooi programma Gordon. Zo leuk met ouderen. #dwdd — Miriam (@MEkorevaar84) December 10, 2019

Lenie, 101 en 4 maanden… wouw… heerlijk mens ❤️ wat een levenslust… #dwdd — M. (@Soulabration) December 10, 2019

Lenie Gall & Gall uit 1918 !! Besef!!! 17 november #dwdd — Manon Schreuder (@SchreuderManon) December 10, 2019

Hoe ouder je wordt des te leuker is blijkbaar alles wat je zegt…#dwdd — Jet van Boven (@hade038) December 10, 2019

“Bridgen is het einde!” Het valt me op dat mensen op hoge leeftijd vaak bridgen. Zo laat je je hersens kraken. Wat een alerte en humoristische dame is die Lenie (101). Zo kun je dus ook oud worden. #dwdd pic.twitter.com/0KO4qCywKK — Elsschot 🇪🇺🇳🇱🌳🌲 (@marcelbar8) December 10, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: DWDD, Twitter. Beeld: DWDD, Twitter