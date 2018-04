Cabaretier Leo Alkemade scoort bij 'It Takes 2' met emotioneel nummer

Leo Alkemade is een echte grappenmaker die overal wel de lol ergens van inziet. Maar nu laat hij zich bij het zangprogramma ‘It Takes 2’ van zijn gevoelige kant zien.

Hij zong samen met Trijntje Oosterhuis het nummer ‘Toen ik je zag’ van Antonie Kamerling.

Een beladen ballad, waarvoor Leo zoals hij zelf toegeeft ‘een masker moest afdoen’. Zijn vrouw hield het niet droog op de tribune en ook anderen in het publiek kregen een brok in de keel bij het droevige nummer, dat is geschreven door Guus Meeuwis. Zo ingetogen als Leo het zingt, is gelijk pakkend.

Maar ook ‘coach’ Marcel scoort hoge ogen. Het publiek vindt hem een fantastische zanger en roept zelfs al dat hij ons land moet vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Ook zijn kandidaat Dionne Slagter is Ă©Ă©n van de favorieten van de show. Stylist Mika van Leeuwen moest helaas afzwaaien nadat hij het weergaloze nummer van Ed Sheeran, Perfect, zong.

Hebben jullie #ittakes2 vanavond gezien? Heb je het nog niet gezien? Of wil je het nog een keer kijken? Onze Youtube playlist met Marcel’s It Takes 2 performances is weer geĂĽpdatet. https://t.co/wTc8Yf3Afp pic.twitter.com/e1ADqiM2oF — DI-RECT (@Di_rectMusic) 14 april 2018

Bron & Beeld: Twitter