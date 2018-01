Eindelijk: Leonardo DiCaprio komt naar Nederland

De kaskraker Titanic is alweer 20 jaar oud, maar acteur Leonardo DiCaprio is nog altijd onverminderd populair. Binnenkort komt hij naar Nederland.

De 43-jarige Leo zal op 15 februari in Amsterdam komen spreken tijdens het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij.

Goed bezig

Hij zal een woordje doen namens zijn eigen stichting, de Leonardo DiCaprio Foundation. Hiermee zet hij zich onder meer in voor een beter klimaat, net als de Postcode Loterij doet. “Ik kijk ernaar uit om dit jaar bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn en te spreken over de zaken waar ik me zo intens bij betrokken voel”, aldus Leo.

66 miljoen

In 1998 richtte Leonardo DiCaprio zijn stichting op. Hij heeft hiermee al meer dan 66 miljoen euro gedoneerd voor milieubehoud. Ook maakte hij de documentaire Before the Flood, waarin hij op verschillende continenten praat met mensen die door de klimaatverandering zijn getroffen.

Een betere wereld

De acteur is erg te spreken over wat wij hier in Nederland doen om het klimaat een beetje te helpen. Leo: “De Nationale Postcode Loterij is van enorme waarde voor een betere wereld, met een geschonken bedrag van in totaal meer dan 5 miljard euro voor goededoelenorganisaties sinds haar oprichting”.

Bron: AD. Beeld: ANP