Leonie ter Braak: “Bij de geboorte van mijn oudste ben ik bijna doodgebloed”

Dat het tv-wereldje erg hard is, weet Leonie ter Braak als geen ander. Toen de presentatrice bij de geboorte van één van haar kinderen bijna doodbloedde, stond ze toch binnen no-time weer voor de camera. Want, ‘opstaan is plaats vergaan’, zo vertelt ze in een interview met het AD.

Leonie kreeg in haar jaren bij de ochtendshow van omroep WNL (van 2012 tot 2017) 2 kinderen. Een ‘buitengewoon zware tijd’, zo blikt ze terug.

“Bijna doodgebloed”

“Tropenjaren, dat was geen leven meer,” zo vertelt ze. “Maar ik dacht: als ik dit aanpak, dan kom ik verder. Toch weer die ambitie! ’s Ochtends om vier uur op en naar de studio.” Dat ze in de periode ook nog eens kinderen kreeg, maakte het er niet makkelijker op. “Bij de geboorte van de oudste, James, ben ik bijna doodgebloed. Ik ben toen ver over mijn grenzen gegaan.”

Geen tv-pauze

Hoewel ze best langer thuis had willen zitten, durfde ze een tv-pauze niet aan. “In de omroepwereld geldt ‘opgestaan is plaats vergaan’, dus ik stond na twaalf weken weer gewoon voor de camera. Uit angst dat ze bij langere afwezigheid voor een ander zouden kiezen.”

Toekomst bij SBS 6

Leonie is inmiddels overgestapt naar SBS 6 voor de ‘maatschappelijke relevante onderwerpen’. “Daarom zit ik nu ook bij Shownieuws,” zo grapt ze. Gelukkig liggen er nog genoeg andere dingen op de planning. “Ik mag er nog niets over zeggen, maar ik werk mee aan enkele heel mooie programma’s die eraan komen,” aldus Leonie.

