Leonie ter Braak verklapt handige Mol-eigenschap in interview

Iedere uitspraak van de ‘WIDM’-deelnemers wordt onder een vergrootglas gelegd. Niet zo gek dus dat onder molloten de alarmbellen afgingen na een interview dat Leonie ter Braak deed met Viva.

Want wat blijkt: de presentatrice kan een knap staaltje liegen.

Advertentie

Aardig acteren

Dat geeft Leonie zelf toe in gesprek met het weekblad. En ja, dat liegen een verdraaid handige eigenschap is als je de Mol bent, moge duidelijk zijn. Daarbij kan ze ook nog aardig acteren en dan heb je op papier een ideale Mol-kandidaat te pakken.

De presentatrice vertelt ook dat ze voorbereid het spel in ging. “Vooraf dacht ik qua tactiek: gewoon goed opletten. Ik ben televisiemaker, dus ik ga dat trucje wel doorhebben. Maar nee hoor, dat werkt zo niet als je in zo’n andere wereld duikt.”

Retraite in Oostenrijk

Als smoes voor haar afwezigheid had Leonie een retraite in Oostenrijk bedacht. Nou is dat liegen zoals gezegd voor haar niet zo’n probleem; man en vertrouwenspersoon Floris had het er maar moeilijk mee. “Mensen om ons heen vonden dat vreemd en hij moest liegen als ze ernaar vroegen, gek werd hij ervan.”

Wat denk jij: is hier duidelijk een Mol aan het woord?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Viva. Beeld: Brunopress