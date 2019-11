Leonie ter Braak laat andere kant van zichzelf zien in pikante fotoshoot

We kennen Leonie ter Braak vooral als presentatrice en actrice, maar wat veel mensen niet weten is dat ze in een ver verleden ook model is geweest. Dat ze hier nog steeds talent voor heeft, blijkt wel uit een fotoshoot die ze onlangs voor de nieuwe LINDA.man. heeft gedaan.

In de fotoshoot laat de presentatrice een wel héél pikante kant van zichzelf zien. Ze geeft zichzelf namelijk letterlijk en figuurlijk bloot.

Van de strings af

De 39-jarige vertelt onder andere hoe ze geen strings meer draagt, maar gewoon comfortabel ondergoed. “Ik ben ein-de-lijk van de strings af! Het was me ontgaan dat de meeste vrouwen daar allang mee waren gestopt,” zo onthult ze in het blad.

Slank figuurtje

En hoewel Leonie er nog opvallend slank uitziet na 2 kinderen, hoeft ze daar naar eigen zeggen weinig voor te doen. “Roos en Maaike, mijn ex-collega’s bij Goedemorgen Nederland, riepen altijd (wanneer ik toch klaagde over een kilo erbij): ‘Het verdriet van XXS!’ Ik heb overigens wel slappe billen en knieën omdat ik te weinig sport.”

