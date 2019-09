Leontien van Moorsel in tranen bij 'Jinek' om fragment van ouders

De emoties liepen hoog op aan tafel bij Jinek donderdagavond. Leontien van Moorsel was te gast om over haar carrière als wielrenner te praten, maar ze hield het niet droog bij het zien van een oude video.

Samen met hockeyer Fatima Moreira de Melo en sprinter Nelli Cooman zat Leontien aan tafel. In Museum Rotterdam wordt momenteel een expositie gewijd aan de 3 sportvrouwen, genaamd Girlpower. Alle 3 praten ze met Eva Jinek over de mooie, maar ook moeilijke momenten van hun carrière.

Advertentie

Anorexia

Leontien werd 4 keer olympisch kampioen en beleefde vele mooie momenten op weg naar de top. Maar er zit ook een donkere kant aan haar succesverhaal. 25 jaar geleden worstelde ze met de ziekte anorexia. Wanneer Eva haar een filmpje laat zien uit die tijd, wordt Leontien zichtbaar emotioneel.

Ouders

Het filmpje is uit 1990, wanneer Leontien net de wereldtitel heeft gewonnen. Op de beelden is te zien dat haar ouders op het vliegveld staan te wachten en haar feliciteren als ze aankomt. Ze legt uit waarom dit haar zo raakt: “Ze hebben iedere gulden omgedraaid om mij te kunnen laten fietsen. Ik ben tot op de dag van vandaag zo dankbaar.”

Steun

Ook vertelt ze over hoe de eetstoornis voor haar ouders was en dat ze er niet meer was zonder hun steun. “Ik bleef presteren op mijn wilskracht. Het heeft heel lang geduurd voordat mijn ouders beseften dat ik zo ziek was.” Ze legt uit dat ze de eetstoornis niet alleen onderging, maar samen met haar ouders, haar man Michael en haar schoonouders.

Emotie

Tafelgasten Nelli en Fatima zijn ook ontroerd door het verhaal. Net als Eva, die ook vol schiet. “Wat heerlijk dat iedereen hier moet huilen”, roept de presentatrice.

Een emotionele @LeontienNL. “Mijn ouders hebben het financieel niet altijd makkelijk gehad, die hebben toen iedere gulden omgedraaid om mij te kunnen laten fietsen”, vertelt ze. #Jinek pic.twitter.com/dSilYsdf7r — Jinek (@JinekLive) September 19, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Linda. Beeld: ANP