Leontine Borsato kiest voor een héél ander kapsel

Leontine Borsato laat meestal haar fatsoeneren doen door sterrenstylist Leco van Zadelhoff. Maar nu is het tijd voor een compleet nieuwe look.

En Leontine kiest duidelijk voor ‘lekker gek’. “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”, schrijft Leontine bij de foto waarmee ze haar nieuwe coupe aan haar volgers toont.

Voor de kenners onder ons: dat is inderdaad een bekende uitspraak van niemand minder dan Pippi Langkous. En de inspiratie voor haar verse kapsel komt ook duidelijk van het ondeugende kinderidool. Leontine mag dan al 50 verjaardagskaarsjes hebben uitgeblazen, maar nog altijd komt ze goed weg met een jeugdige look. “Wat is jouw geheim voor de eeuwige jeugd?”, vragen volgers op Instagram haar wel eens.

Leontine met ‘gewoon’ haar:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram