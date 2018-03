Marco Borsato maakt prachtfoto's van zijn Leontine in bikini

Terwijl het hier in Nederland nog behoorlijk koud is, genieten Marco en Leontine Borsato van de zon op Tenerife. Op Instagram delen ze de ene na de andere jaloersmakende foto, zelfs in bikini (Leontine dan!). Wel handig hoor, een man die zulke fijne foto’s kan schieten.

“Schat, wat ben je mooi! Nog altijd even trots op jou lieve Leontine. Samen even weg is thuis komen bij elkaar”, schrijft Marco bij een paar zonnige foto’s van zijn 50-jarige vrouw (!) op Tenerife. Ze hebben de kids een keertje thuis gelaten en zijn met z’n tweetjes aan het genieten van zon, zee en strand.

Bikinifoto’s

Na Marco’s deelname aan Het Perfecte Plaatje is hij weer fanatiek gaan fotograferen en daar maakt Leontine goed gebruik van. Op Instagram deelt ze alle resultaten van de fotoshoots op het zonnige eiland. Daar zitten ook een paar bikinifoto’s bij. En we moeten toegeven, ze heeft een lichaam waar je ‘u’ tegen zegt. De positieve reacties stromen op Instagram dan ook binnen.

Klik rechts op het pijltje om alle prachtfoto’s van Leontine (hadden we al gezegd dat ze 50 is? Hoe doet ze dat?!) te bekijken.

Bron: Instagram. Beeld: Instragram & ANP