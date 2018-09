Leontine Borsato laat met déze foto zien dat ze eerder 40 dan 50 jaar lijkt

Leontine Borsato is een prachtige vrouw: altijd al geweest. Maar nu ze ouder wordt en vijftig is, is ze misschien wel op haar mooist.

Want, wij zijn benieuwd: zijn dit haar goede genen? Ze lijkt eerder 40 dan 50 jaar. Leontine lijkt allesbehalve last te hebben van rimpels.

Samen met haar man Marco heeft ze drie kinderen: Luca, Senna en Jada.

Dit bericht bekijken op Instagram Take me back please #greece🇬🇷 Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 14 Aug 2018 om 12:46 (PDT)

En met haar coupe zit het ook wel goed. Wat een mooie bos haar heeft ze:

Dit bericht bekijken op Instagram Dinner with my husband ❤️ Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 17 Aug 2018 om 10:13 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram