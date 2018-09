Leontine Borsato wil niet dat dochter Jada meedoet aan The Voice of Holland

De dochter van Marco en Leontine Borsato houdt van zingen en bewees dat al eens in een prachtig duet met haar vader genaamd Samen voor Altijd. Toch wil moeder Leontine níet dat Jada meedoet aan The Voice of Holland.

Ze is er namelijk van overtuigd dat er hoe dan ook negatieve reacties zullen voortvloeien uit haar deelname. Vader Marco is jurylid van The Voice of Holland en dus is het volgens Leontine onverstandig om hiervoor auditie te doen.

Jury

“Ik heb altijd gezegd dat ik niet wil dat Jada meedoet aan The Voice omdat je het als kind van iemand die in de jury zit nooit goed kan doen”, aldus Leontine in Veronica Magazine. “Als niet wordt gedraaid, is het van: zie je, ze is te slecht. Wordt er wel gedraaid, dan is de gedachte: daar zit haar vader achter. Er gaat ook best veel tijd in zitten en dat combineert lastig met school.”

Verstandig

Maar dat betekent niet dat Leontine haar dochter niet steunt met haar potentiële zangcarrière en andere ambities. “Jada zingt ook heel goed, maar ze zegt: ‘Ik ga daarnaast wel een studie doen waarop ik kan terug vallen.’ Ze is een heel verstandig grietje.”

Senna en Luca

“Senna (het middelste kind) is enorm creatief, dus hij zal sowieso een vak kiezen waarin hij daar iets mee kan. Acteren, misschien in combinatie met iets anders. Hij weet het nog niet precies. De oudste, Luca, heeft ook geacteerd, maar hij wil daar niet mee verder. Hij is nog zoekende”, vertelt moeder Leontine.

Bron: beaumonde.nl. Beeld: ANP